Inge Frank und Franz Dattler gewinnen Ballonfahrt bei Shoppingnight im Thayapark

04.05.2018, 22:16 Uhr

Ein kleine Vorgeschmack auf die Ballon Weltmeisterschaft im August in Groß Siegharts. Der Ballon

WAIDHOFEN AN DER THAYA - (wak) Im Zuge der Shopping Night im Thayapark in Waidhofen gab es am 4. Mai ein tolles Gewinnspiel bei dem zwei Personen eine Fahrt mit dem Heissluftballon gewinnen konnten. Die glücklichen Gewinner waren Inge Frank und Franz Dattler, die gleich im Anschluss im Korb Platz nehmen durften um Waidhofen aus der Vogelperspektive zu betrachten.Bei der Gelegenheit wurde natürlich gleich Werbung für die 23rd FAI World Hot Air Ballon Championship, die vom 18. bis 25. August 2018 in Groß Siegharts stattfindet. Bei der Weltmeisterschaft gibt es natürlich auch ein tolles Rahmenprogramm und das bei freiem Eintritt. Ein Event wie die Weltmeisterschaft, hat es in diesem Rahmen in Österreich bisher noch nie gegeben.Mehr Infos dazu unter: www.ballonworlds2018.com