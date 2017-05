Kabarettist Gerold Rudle unterstützt Waidhofner Schüler

02.05.2017, 10:26 Uhr

"Captain Rudle" sorgt nicht nur für Lacher, sondern hilft Waidhofner Schülern in Not. Helfen auch Sie mit!

WAIDHOFEN. Mit seinem brandneuen Soloprogramm „Captain Rudle“ sorgte Gerold Rudle für einen grandiosen Start der Veranstaltungsreihe [KKKaba’Re] des Waidhofner Vereins Waidhofen. Sozial. Aktiv. Mit dem Waidhofner Publikum als Schiffsreisende stach Kapitän Gerold Rudle höchst persönlich, dank seines kroatischen Küstenpatents mutig in See. Im quergestreiften Poloshirt stilecht gekleidet und vielen Geschichten an Bord wurden die Lachmuskeln auf die Probe gestellt.

Spende für Hauptschule

Helfen auch Sie mit

So können Sie helfen

Das Motto des Abends „Lachen für den guten Zweck“ wurde durch eine Scheckübergabe in der Höhe von 1.500 Euro an den Direktor der Neuen Mittelschule Oswald Farthofer abgerundet. „Mit diesem Beitrag möchten wir sozial benachteiligten Kindern die Teilnahme an diversen schulpädagogischen Maßnahmen ermöglichen“, freut sich Rudi Polt, Obmann des Vereins Waidhofen. Sozial. Aktiv.Während mit dem Kabarettabend von Gerold Rudle Schüler der Neuen Mittelschule unterstützt wurden, sind natürlich auch Schüler des Gymnasium von Schicksalschlägen betroffen oder brauchen Hilfe.In Kooperation mit Waidhofen. Sozial. Aktiv helfen die Bezirksblätter und ihre Leser diesen Schülern, damit auch sie sich dringend benötige Unterrichtsmaterialien anschaffen, an Ausflügen teilnehmen oder Prüfungsgebühren wie für ein Business English Certificate bezahlen können."Es ist teilweise erschreckend mit wie wenig Geld manche Familien auskommen müssen", bestätigt Roland Senk vom Gymnasium Waidhofen. Schon ein kleiner Betrag kann helfen, einem Kind eine Sprachwoche, eine Exkursion oder eine außerordentlichen Lehrgang zu finanzieren."Manchen Schülern ist es wegen einer Krankheit oft nicht möglich am Unterricht teilzunehmen. Da ist es schon schwer das Schuljahr positiv abzuschließen. Da ist es enorm wichtig, dass sie nicht auch noch von Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden", so Senk.Spendenkonto "Wir helfen", IBAN: AT 7153 0000 4455 000500, BIC: HYPNATWW. Bitte unbedingt das Kennwort: Schüler in Not angeben.