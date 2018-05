06.05.2018, 13:33 Uhr

Keine Angst vor Krebs

GrOSS SIEGHARTS. Keine Angst vor Krebs und Schwersterkrankungen heißt der Vortrag mit Rtom Peter Rietdorf im Vereinshaus in Groß Siegharts um 18 Uhr. Der Vortrag soll Todkranken Menschen und deren Familien wieder Mut nd Hoffnung machen. Den so mancher Schwerstkranke erfreut sich heute bester Gesundheit. Rietdorf bring Jahrelange erfahrung in der Begleitung mit schwer kranken Patienten mit. In diesem Vortrag spricht der mediale Forscher über seine Zusammenarbeit und über seine Erfahrungen. Der Eintritt ist eine freie Spende und der Reinerlös kommt zur Gänze einem guten Zweck zugute.

