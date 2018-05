Kochgiganten: Bernie ist in Runde 3!

02.05.2018, 11:30 Uhr

Waidhofner Koch beeindruckte die Jury mit Entenbrust, Papaya-Chutney und Kardamom-Marshmallows.

WAIDHOFEN. Spannend bleibt es im Rennen um den Titel des Kochgiganten. Doch eines ist fix: Bernhard Zimmerl, Chef des Foggy Mix in Waidhofen, ist vorne mit dabei. Am Dienstag schaffte es der Waidhofner auf Puls4 in Runde 3 und konnte die Jury, bestehend aus den Haubenköchen Alexander Kumptner und Didi Maier mit einer gebratenen Entenburst, Papaya-Chutney und Kardamom-Marshmallows überzeugen. Vor allem letztere kamen bei den Juroren gut an, vor allem, weil das Motto Feuer "bekocht" wurde. Beim Flämmen und Flambieren war Bernie in seinem Element: "In der Küche bin ich eh ein alter Pyromane".

Bernhard freut sich jedenfalls riesig auf die dritte Runde. Zur Feier seines Erfolgs hat der Kochgigant noch eine besondere Überraschung für die Waidhofner parat: alle seine Gerichte, die er in der Puls4-Show zubereitet, gibt es in der Woche der Ausstrahlung auf der Karte im Foggy Mix.