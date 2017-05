Konzertgenuss mit Günther Novak und Freind

, Böhmgasse 18 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Folkclub-Lokal Igel , Böhmgasse 18 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Benefizauftritt für den Hospizverein

WAIDHOFEN. Der Waldviertler Liedermacher Günther Novak und seine Freind treten für einen guten Zweck auf. Die Einnahmen des Abends im Folkclublokal Igel kommen nämlich dem Mobilen Hospizverein Waidhofen/Thaya zugute.

Novak hat mit seinen im Waldviertler Dialekt gesungenen lustigen, manchmal schrägen, immer ehrlichen und lebensfrohen Liedern schon viele Menschen begeistert.

Am Freitag, 12. Mai, tritt er mit seinen Freunden Johannes Rauch am Schlagzeug, Nikolaus Yvon an der Bratsche, Johannes Neunteufl am Bass und Erich Schacherl an der Gitarre auf.