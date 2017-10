Kunst mit Sand

, Franz Leisser-Straße 2 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Stadtsaal Waidhofen/Thaya , Franz Leisser-Straße 2 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Waidhofen an der Thaya: Stadtsaal Waidhofen/Thaya |

WAIDHOFEN. Nach ihrer erfolgreichen Premiere " verliebt in Österreich" begibt sich die die aus Russland stammende Sandkünstlerin Irina Titova mit ihrer einzigartigen Kunst der Sandmalerei auf Tournee und macht am Freitag den 29. Dezember 2017 um 19 Uhr im Stadtsaal Waidhofen halt. Es wartet eine Show die man so noch nie gesehen hat und bei der man aus dem Staunen nicht wieder so schnell raus kommen wird.