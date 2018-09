Lagerhaus erreichte höchsten Umsatz seit der Gründung

22.09.2018, 10:50 Uhr

Bei der Generalversammlung wurde über Investitionen und Umsatz berichtet.

WAIDHOFEN. In seinem Bericht informiert Obmann Haidl-Trümel über die positive Entwicklung der Genossenschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in der Gesamthöhe von über 3 Millionen Euro getätigt. Hier ist der Neubau einer Getreidehalle mit Fördertechnik in Waidhofen und die Neugestaltung des Autohauses in Dobersberg nennenswert.Geschäftsführer Direktor Wolfgang Schüller präsentierte die Umsatzentwicklung, sowie den Rechnungsabschluss 2017 der Genossenschaft und konnte ein positives Ergebnis präsentieren. Der Gesamtumsatz des Lagerhauses betrug 65,5 Millionen Euro und ist damit der höchste Umsatz seit Bestehen der Genossenschaft.Zum laufenden Geschäftsjahr berichtet der Geschäftsführer über die abgelaufene Getreideernte, wobei eine Gesamtmenge von 47.000 Tonnen übernommen wurde. Trotz der extremen Trockenheit konnte eine überdurchschnittliche Getreideernte mit guten Qualitäten eingefahren werden.

Den langjährigen Mitarbeitern Manfred Macho und Silvia Androsch wurde aufgrund ihrer Pensionierung eine Urkunde und das "Raiffeisen Ware Austria" Ehrenzeichen in Bronze bzw. Silber von Ernst Gauhs überreicht.Das RWA-Ehrenzeichen in Gold samt Urkunde wurde Herrn Günther Dietrich und Herrn Karl Pfeiffer übergeben.