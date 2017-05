Maibaum-Umschneiden: Tradition endet bei der Polizei oder im Krankenhaus

03.05.2017, 14:31 Uhr

In Rafings, Thures und Rossa geriet der Spaß aus dem Ruder. Ein Mann wurde sogar von einem Pkw mitgerissen und verletzt.

WINDIGSTEIG/RAABS. Das Maibaumumschneiden ist an sich schon eine umstrittene Tradition: Während die einen einen harmlosen Spaß darin sehen und sich diebisch an der Beute freuen, läuft das Umsägen in den letzten Jahren im Bezirk Waidhofen immer öfter aus dem Ruder und nimmt gefährlich Formen an. In Rafings und Thures kam es zu schwerer Sachbeschädigung, während in Rossa ein Mann von einem wütenden Sagler mit dessen Pkw mitgeschleift und schwer verletzt wurde.

Feuerwehrauto schwer beschädigt

Rossa: Mann mitgeschleift

So machten sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter am Sportplatz in Rafings am Maibaum zu schaffen. Um ein Umschneiden aber zu verhindern hatte die Feuerwehr ein Einsatzfahrzeug und einen Traktor direkt neben dem Maibaum aufgestellt. Doch das hielt die beiden Diebe nicht ab: Sie sägten den Maibaum um - und beschädigten dabei das Einsatzfahrzeug und den Traktor schwer. Eine Anzeige bei der Polizei war die Folge.Bei der Feuerwehr hört das Verständnis auf: "Es ist höchst bedauerlich, dass hier offensichtlich jemand versuchte, das Brauchtum ohne Rücksicht auf Verluste zu betreiben. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wenden unzählige Stunden auf, um Geldmittel für ihre Ausrüstung und Fahrzeuge zu beschaffen. Das Brauchtum hat dann ein Ende, wenn solch unüberlegte Aktionen zu Sachbeschädigungen führen", so Stefan Mayer, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos gegenüber den Bezirksblättern. Man beobachte schon seit einiger Zeit, dass die Streiche eskalieren. Bereits im Vorjahr wurde das Feuerwehrhaus in Artolz durch einen fallenden Maibaum schwer beschädigt.In Thures wurde ein Hausdach schwer beschädigt, als ein Maibaum dort einschlug. Die örtliche Feuerwehr dichtete das Dach ab.Doch es geht noch gravierender: in Rossa forderte ein Streit um einen Maibaum sogar einen Verletzten. Die Rossinger hielten nächtliche Wache bei ihrem Maibaum, als plötzlich gegen 3.20 Uhr ein Pkw mit Horner Kennzeichen heranbrauste und vier Jugendliche den Baum fällen wollten. Die "Wächter" stellten die Möchtegern-Baumfäller zur Rede.Im Zuge der Auseinandersetzung wurde eine Autotür geöffnet und der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Drosendorf, drückte plötzlich aufs Gas. Dabei wurde einer der Bewacher, ein 29-Jähriger Arbeiter vom Auto erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift, bevor er auf der Straße liegen blieb. Die Jugendlichen brausten davon ohne dem verletzten Mann zu helfen. Der 29-Jährige musste vom First-Responder erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden.Die Polizei Geras konnte schließlich die Täter fassen. Auf sie wartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten.