Mysteriöse Mascherl: "Wir sogn's glei, wir woans net!"

05.05.2017, 11:24 Uhr

Waidhofen wurde aufgemascherlt - angeblich von Unbekannten, denn bei der Gemeinde bestreitet man jede "Tatbeteiligung".

WAIDHOFEN. An beinahe jedem Kreisverkehr, jeder Sehenswürdigkeit und Ortstafel wurde Waidhofen in der Nacht zum 1. Mai mit orangen Mascherln (dem Markenzeichen der Stadt) aufgehübscht.In der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt streitet man aber jede Beteiligung an der Mascherl-Aktion ab. Kurz: Man will es nicht gewesen sein!Die Bezirksblätter haben nachgefragt und folgende Antwort erhalten: "Wir sogn's glei, wir woans net! Wir Mädels der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde freuen uns über die zusätzlichen Maschen und haben diese nun in unserem Mascherl-Archiv eingelagert. Der unbekannte Mascherlbinder darf sich gerne bei uns im Rathaus melden, denn hier werden immer wieder geschickte Mascherlbinder gesucht", so Ulrike Zach, die stellvertretende Bereichsleiterin.