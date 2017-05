Neue Abstrakte Kunst: Erinnerung an den großartigen Reinhard Diezl

RAABS. Am Samstag, dem 13. Mai um 19 Uhr wird im Raum für Kunst im Lindenhof Oberndorf bei Raabs die Ausstellung "Neue Abstrakte Kunst" mit Werken des verstorbenen Künstlers Reinhard Diezl eröffnet.

Reinhard Diezl ist einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Abstrakten Kunst in Österreich. „Eigentlich male ich Bilder, die keine Farben haben“, betonte Diezl immer wieder und bezog sich damit auf das überwiegende Schwarz und Weiß in seiner Malerei. Doch auch kräftige Blau- und Rottöne fanden ihren Weg auf seine Leinwand. Diezls Bilder scheinen auf den ersten Blick minimalistisch, reduziert nur auf Flächen und Striche.

Während der Akt des Malens für den Betrachter immer nachvollziehbar ist, verweigerte Diezl jede Hilfestellung zur Interpretation. Er verzichtete auf Werktitel und kennzeichnete seine Bilder lediglich durch Produktionsnnummern. Auf ein Nachfragen, was seine Bilder bedeuten, hat Reinhard Diezl mit Erzählungen von Gedanken und Gefühlen geantwortet.

Reinhard Diezl, geboren 1948 in Villach, ist im Dezember 2016 unerwartet verstorben. Der Raum für Kunst im Lindenhof widmet diesem ganz Großen der Neuen Abstrakten Kunst eine umfassende Retrospektive seines künstlerischen Schaffens. Es ist dies die letzte Ausstellung, die Reinhard Diezl noch selbst geplant hat.

Ausstellungsdauer: 14. Mai bis 18. Juni 2017. Öffnungszeiten: Mi bis So, 13 bis 18 Uhr.