Neues Schülerwohnheim in Karlstein wurde eröffnet

27.04.2018, 13:46 Uhr

Dabei konnte sogar die veranschlagte Bauzeit unterschritten werden, wie Architekt Franz Friedreich, der den Bau im Auftrag der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel plante, erklärt. So wurden zuerst Küche und Speisesaal errichtet um sich in zwei weiteren Abschnitten den Rest des Gebäudes vorzunehmen. Keine leichte Aufgabe, wie auch WAV-Direktor Manfred Damberger scherzhaft mit einem Blick auf den neuen Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger betonte: "Wir haben während dieses Projekts vier Wohnbaulandesräte verbraucht und die Förderung haben wir damals in Kopenhagen ausgehandelt." Dennoch zeigte sich auch Damberger stolz, dass man ein "Hausverstandsprojekt" schneller als erwartet und im Kostenrahmen umsetzen konnte.