Pfarrball 2018

Zirkus und Zauberei - Magie trifft Manege

Lassen sie sich von einer bunten Ballnacht verzaubern!

Auch heuer bietet der Pfarrball in Waidhofen wieder ein abwechslungsreiches Programm von aufwändiger Eröffnung mit raffiniert choreographierten Tänzen und Kinderchor über eine große Tombola mit zahlreichen Gewinnen, bis hin zum Höhepunkt zu Mitternacht mit einem zauberhaften Spektakel, dargeboten von der Jugend der Pfarre Waidhofen. Die Proben hierfür laufen schon auf Hochtouren.Aber auch die zahlreichen Details, die diesen Ball so vielseitig machen, sollen nicht gänzlich unerwähnt bleiben, so wird wieder die Möglichkeit eines einzigartigen Erinnerungsfotos geboten, eine Spezialitätenbar auf der Bühne lockt mit nicht alltäglichen Getränken und die bunte Dekoration rundet das Erscheinungsbild für das Auge ab.Die passende Tanzmusik kommt bewährt von impulse eventmusic.Beginn 20:30Einlass ab 19:30