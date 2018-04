21.04.2018, 09:09 Uhr

Pflanzen kaufen und tauschen

GROSS SIEGHARTS. Ein Obst- und Gartenbauvereins Groß-Siegharts findet am Samstag den 28. April 2018 statt.

Ziel dieses Pflanzentauschmarktes ist durch tauschen von Pflanzen von denen man selbst genug hat günstig bzw. gratis an andere Sorten und Pflanzen zu kommen und so die Artenvielfalt im eigenen Garten zu erweitern.

