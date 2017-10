Radfahren wurde belohnt

12.10.2017, 15:37 Uhr

Dass Radfahren gesund ist, das wissen wir alle, aber im Waldviertel wird das Radfahren auch prämiert! Jetzt feierte der Radpass seinen Abschluss. Mit Gewinnziehung im Geschäft des Intersport Ruby in Waidhofen durften insgesamt sechs Preise verlost werden, dank der großzügigen Sponsorengeschenke.

Der 1. Preis wurde von den Banken, Raiffeisenbank Waidhofen, Volksbank Niederösterreich AG Waidhofen, Waldviertler Sparkasse Bank Waidhofen und Intersport Ruby Waidhofen gesponsert. Ein Gutschein von 350 Euro für einen Einkauf bei Intersport Ruby nahm Erwin Jarosch aus Waldkirchen entgegen. Weitere Sachspenden von den Betrieben, Geschäften und den 15 Gemeinden des Bezirkes konnten an die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner verlost werden.Abschließend genossen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine kleine Jause, gesponsert vom Thayapark Waidhofen. Danach sahen sich die Gäste im Thayapark um, der an diesem Tag zum „Gesundheitstag“ umbenannt wurde und zahlreiche Angebote rund um das Thema Gesundheit bereit standen.Radfahren wird in unserer Region beliebter denn je und die Aktionen wie der Radpass spornen die Radfahrerinnen und Radfahrer an, mehr mit dem Rad statt mit dem Auto unterwegs zu sein.