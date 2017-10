Restaurant Auszeit

19.10.2017, 15:59 Uhr

Feinschmeckerpass Waidhofen

2017/2018

"Nordic Waldviertel" beschreibt die Küchenphilosophie von Klaus Hölzl in zwei Worten.Modern - Regional - Saisonal - Wir gehen respektvoll und dankbar mit unseren Lebensmitteln um und verwenden das, was uns unsere mystisch raue Region und unsere vielen regionalen Lieferanten anbieten und verwandeln dies mit viel Liebe und Leidenschaft in einzigartige Gerichte. Das "Auszeit" in Gastern ist Wirtshaus mit Herz im Wirtshausführer und erreichte Top-Platzierungen in À La Carte.

Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 23 UhrFreitag und Samstag von 10 bis 24 UhrSonntag von 9 bis 14.30 UhrMontag und Dienstag RuhetagRestaurant AuszeitHauptstraße 2/3 , 3852 GasternTel.: 02864 / 20 700E-Mail: info@auszeit-gastern.at