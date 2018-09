Saunaofen löste Brand in Waidhofen aus

14.09.2018, 09:35 Uhr

Starker Rauch in den Kellerräumen eines Wohnhauses in der Stiftergasse.

WAIDHOFEN. Ein Saunaofen dürfte am Donnerstagmittag einen Kellerbrand in der Stiftergasse in Waidhofen ausgelöst haben.Die Besitzer eines Einfamilienhauses bemerkten im Keller leichten Rauchgeruch. Noch während er nachsah woher dieser Geruch kam, löste ein in der Nähe befindlicher Rauchmelder Alarm aus. In einem Raum im Keller wurde starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Besitzer reagierten rasch und alarmierten die Einsatzkräfte über den Notruf.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung rückte die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit vier Einsatzfahrzeugen zum Einsatzort am östlichen Stadtrand aus. Zusätzlich wurden auch die Feuerwehren Altwaidhofen und Brunn zur Unterstützung alarmiert. Zwei Atemschutztrupps (FF Altwaidhofen und Waidhofen) drangen in den verrauchten Kellerraum vor und konnten den Brand im Bereich der Sauna löschen. Gute Dienste leistete dabei die Wärmebildkamera mit welcher die Brandstelle im dichten Rauch rasch gefunden werden konnte. Anschließend wurden die Räume vom Brandrauch befreit und die Exekutive konnte mit den Ermittlungen beginnen.Erst anschließend konnte das Brandgut aus dem Kellerbereich entfernt werden - dabei mussten kleine Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Es konnten alle anwesenden Bwohner sowie die beiden Katzen das Haus unverletzt verlassen.Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei dürfte der Saunaofen der Auslöser für den Brand sein.