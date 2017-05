So fährt der Routinier: Wie schneidet ein Vielfahrer bei der Führerscheinprüfung ab?

04.05.2017, 13:33 Uhr

Steig ein, Teil 2: Reichen 45.000 Kilometer im Jahr Fahrpraxis um eine Führerscheinprüfung zu bestehen? Wir haben den Test gemacht!

WAIDHOFEN. Wie gut fahren Profis? Wo sind die gängigsten Fehler? Und würde ein Vielfahrer heute noch seinen Führerschein-Test bestehen? Diesen Fragen gingen die Bezirksblätter nach!Unser Versuchskaninchen ist Bezirksblätter-Werbeberater Stefan Liebhart. Der 27-Jährige fährt um die 45.000 Kilometer im Jahr und sollte damit genügend Fahrpraxis mitbringen um einen Führerscheintest locker bestehen zu können.

Souverän, aber ein bisserl schlampert

Die Katze hat's überlebt

Mit erhobenem Haupt durchgefallen

Theorie gegen Praxis

Unser gestrenger Prüfer ist Wolfgang Wagner von der Fahrschule Easy Drivers. Der Profi ist skeptisch, schließlich bringt er seit 20 Jahren Jugendlichen das Autofahren bei und kennt natürlich auch jeden Fehler, der sich nach Jahren in der Praxis einschleicht. "Es ist etwas ganz anderes, wenn ich alleine fahre oder ob ich dabei beobachtet werde".Vor dem Test ist Stefan noch zuversichtlich zu bestehen: "Obwohl ich seit gestern Abend schon ein wenig nervös bin". Los geht's in der Tiefgarage des Thayazentrums in Waidhofen. Die Prüfung fängt hervorragend an: eine Dame schaut beim Ausparken nicht und hätte beinahe das Fahrschulauto gerammt. Unser Prüfling reagiert souverän und bremst rechtzeitig ab. Doch schon beim Schranken übersieht Stefan eine Stopptafel und fährt einfach weiter.Die Fahrt führt zum Kreisverkehr, weiter in Richtung Wien und schließlich nach Vestenötting. Eine sehr beliebte Prüfungsstrecke wie der Fahrschullehrer erklärt. Denn die Straße ist schmal, kurvig und unübersichtlich. "Auch die Gramanitsch-Kurve in der Wienerstraße ist bei den Prüfern sehr beliebt", so Wagner.In Vestenötting lässt Stefan den Wagen ins Ortsgebiet ausrollen und überschreitet so die Höchstgeschwindigkeit - das Fehlerkonto wächst. Dafür reagiert unser Testfahrer in Kleineberharts blitzschnell, als plötzlich eine Katze auf die Fahrbahn springt, was sogar dem Fahrlehrer ein Lob entlockt.Zurück nach Waidhofen: Beim Einbiegen bei der Ampel auf der B36 verzichtet unser "Fahrlehrling" auf den 3-S-Blick (Spiegel, Spiegel, Schulter) und biegt auch noch bei Gelb ab. "Das wird in der Praxis oft gemacht, aber Gelb heißt "Halt" und in einer Prüfungssituation ist das ein Fehler", so der Fahrlehrer. Bei einer Runde um den Hauptplatz leistet sich Stefan keine Schnitzer und lässt sogar eine junge Frau mit Kinderwagen über die Straße - vorbildlich! Dann meistert er noch das rückwärts Einparken in die schmalen Stellplätze in der Tiefgarage wie ein Profi.Zeit für ein Fazit: Auf dem Fehlerkonto stehen eine überfahrene Stopptafel, fehlerhaftes Blickverhalten, ungesichertes Aus- und Einsteigen, eine bei Gelb überfahrene Ampel und drei Geschwindigkeitsübertretungen. Die Lenkradführung sei auch mangelhaft, so Wagner, der es mit Humor nimmt: "Den Schaltknüppel muss man nicht ständig festhalten, der ist eh angeschraubt, der hüpft nicht davon".Dafür stehen auf der Haben-Seite zwei perfekt gemeisterte Gefahrensituationen, Rücksicht auf Fußgänger und ein makelloses Einparkmanöver. Dennoch, die Fehler überwiegen und Stefan wäre durchgefallen: "Ganz knapp, aber ich hatte das Gefühl, dass er den Überblick hat", so unser Prüfer.Aber den Führerschein muss unser Kollege dennoch nicht abgeben, denn zwischen eine Prüfungssituation und dem "normalen" Fahren ist ein gewaltiger Unterschied, weiß auch der Fahrschullehrer. Der häufigste Schlampigkeit sei die Lenkradführung und das Blickverhalten, erklärt der Profi. Vor allem beim Pendel- und 3-S-Blick sei man am Land gerne schlampig, das könne man sich in der Großstadt nicht so einfach erlauben.Dennoch: "Bei uns schaffen rund 80 Prozent die praktische Prüfung. Das ist der höchste Wert von all unseren Niederlassungen in Niederösterreich", ist Wagner stolz.Würden Sie den Führerscheintest bestehen? Probieren Sie es aus und mit ein bisschen Glück können Sie einen Fiat 500X gewinnen!