So überleben Sie Ihren Partner aus dem Waldviertel

07.09.2018, 00:00 Uhr

Die Liebe kann so schön sein! Vor allem, wenn man mit einem feschen Waldviertler Mädel oder einem knackigen Waldviertler Burschen gesegnet ist.

WALDVIERTEL. Sie haben sich also eine waschechte Waldviertlerin oder einen Waldviertler aufgerissen? Wir gratulieren, Sie haben gerade die beste Entscheidung Ihres Lebens getroffen! Damit es mit Ihrem Partner aus dem hohen Norden aber auch langfristig klappt, haben wir den ultimativen Beziehungsratgeber für Sie erstellt.

Langschläfer? Nicht mit uns!

1. Lange schlafen können Sie vergessen

Ihr Waldviertler Partner ist natürlich nicht nur fürsorglich, liebevoll und ein/e großartige/r Liebhaber/in, Sie steigern auch Ihre Produktivität! Nicht, dass wir Waldviertler nicht auch gerne lange schlafen würden, aber wir sind das frühe Aufstehen seit unserer Kindheit gewohnt. Schließlich fahren unsere Kinder oft eine Stunde oder länger in die Schule und viele von den Großen um fünf Uhr morgens in die Arbeit nach Wien. Sie als Partner haben da natürlich ebenso wach zu sein. Keine Sorge, Sie gewöhnen sich daran und so hat man viel länger etwas von einem großartigen Arbeitstag.

So verbringen wir Waldviertler unsere Wochenende am liebsten - bei der Feldarbeit!

2. Wehren Sie sich nicht!

Ein kuscheliges gemeinsames Wochenende, das man am besten im Bett verbringt und nur für den Gang zur Toilette oder zum Kühlschrank aufsteht? Nicht mit uns! Am Wochenende ist Zeit für die Dinge, die uns wirklich Spaß machen. Mähdrescherfahren zum Beispiel, oder mit der Motorsäge ganz Wälder in eine Mondlandschaft verwandeln. Highlight des Jahres ist das allseits beliebte "Eapfiklam". Dabei wird das, was Sie als Chips oder Pommes kennen aus der Erde geholt. Dem Voraus geht das deutlich weniger beliebte "Staklam", bei dem unliebsame Steine entfernt werden. Das lassen wir bevorzugt Zugezogene machen, die keine Ahnung haben wie zäh und mühsam das ist - also Sie. Den Schwiegereltern hilft man doch gerne!

Sie werden feststellen: Waldviertler sind die besten Liebhaber!

3. Waldviertler sind die perfekten Liebhaber

Sie haben all diese tollen Liebesratgeber inklusive dem Kamasutra gelesen und ein intimer Abend zu zweit ist nicht komplett, wenn nicht mindestens drei akrobatische Figuren darin vorkommen? Bestellen Sie Ihren Partner bitte im Internet, aber halten Sie sich vom Waldviertel fern! Wir sind nämlich auch ohne diesen ganzen Schnickschnack aus. Nicht falsch verstehen, prüde sind wir überhaupt nicht. Im Bett gehen wir eben, wie sonst auch, überaus zielstrebig vor! Wenn wir Waldviertler und einmal ein Ziel gesetzt haben, dann ziehen wir das auch durch - na, wenn das keine heiße Liebesnacht verspricht. Und so kommt es auch nur selten zu schmerzhaften Verrenkungen.

Lassen Sie das mit dem Sex im Wald. Wir haben Sie gewarnt!

4. Lassen Sie das mit dem Sex im Wald

Was uns gleich zu Punkt 5 bringt: Ja, wir wissen, es gibt total viele und "urtolle" Plätze im Wald, die sich hervorragend für das Liebesspiel eignen würden. Nur würde kein echter Waldviertler dort rummachen. Das hat mehrere Gründe: erstens stechen Fichtennadeln ganz fürchterlich in edlen Teilen und zweitens amüsiert sich wahrscheinlich ein halbes Dutzend Jäger köstlich über ihre amateurhaften Versuche im Wald Sex zu haben - und sie bemerken es nicht einmal.

Wir Waldviertler sind in Liebesdingen zielstrebig, aber nicht unromantisch.

5. Erwarten Sie keine allzu langen Diskussionen

Wir Waldviertler sind ja für vieles bekannt, Dampfplauderer zu sein gehört definitiv nicht dazu. Erwarten Sie also keine tiefgreifenden Diskussionen mit ihrem Partner, die über ein zustimmendes Nicken und vielleicht einen Satz mit mehr als vier Worten hinausgehen. Sie würden es wahrscheinlich eh nicht verstehen, was uns zum nächsten Punkt bringt.

Manchmal ist es wie mit den Hunden und Katzen: Man muss sich nur akzeptieren.

6. Integrieren Sie sich!

Lernen Sie die Sprache der Waldviertler, jetzt wo sie nicht mehr oabeilig sind ist es höchste Zeit nicht mehr als Zuagroaßter zu gelten. Nur wenn gerade "s‘Gwiss" ausgemacht wird, dann sollten Sie schnell die Flucht ergreifen. Es wird nämlich gerade Ihre Mitgift verhandelt - oder Sie fügen sich einfach in Ihr Schicksal. In diesem Fall gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich!Waldviertlerisch kommt übrigens auch in Porno-Filmen ganz gut an. Anscheinend finden Produzenten das typische Idiom ziemlich exotisch. Glauben Sie nicht? Den Beweis finden Sie hier. Dafür gab es sogar den Porno-Oscar!

Waldviertler sind unumstritten das liebevollste Volk der Welt!

7. Wundern Sie sich nicht

Sie sind also erst vor ein paar Tagen bei Ihrem Partner eingezogen und in ihrer neuen Heimat grüßt sie der Postler schon mit Ihrem Namen, die Nachbarn kommen wie selbstverständlich auf einen Kaffee vorbei und beim örtlichen Fleischhauer müssen Sie nicht gleich bezahlen, weil man Sie eh kennt? Keine Sorge, das ist ganz normal. Neuigkeiten wie neue Lebenspartner verbreiten sich schnell - ganz ohne, dass Sie etwas dazu beitragen müssten.

Haben Sie sich einfach gern!

8. Haben Sie sich gern!

Bei all den Eigenheiten, die wir Waldviertler gerne mitbringen werden Sie feststellen, dass wir der ein großartiger Menschenschlag sind - so lange Sie uns so akzeptieren wie wir eben sind. Ein Waldviertler zu sein ist eben keine Angewohnheit, sondern steckt tief in unserer DNA. Genau das macht uns ja so liebenswürdig!Mehr hilfreiche Tipps von Waldviertlern für den Rest der Welt finden Sie hier!