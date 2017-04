Tag der offenen Gärtnerei bei Jirku in Waidhofen

22.04.2017, 22:32 Uhr

Hier hat der Frühling bereits Einzug gehalten und man bekommt Lust und Laune seinen Garten neu zu gestalten.

– (wak) Am vergangenen Wochenende luden die Gärtnereien zu einem „Tag der offenen Gärtnerei“ ein. Obwohl das Wetter noch nicht so frühlingshaft war, kamen viele Besucherinnen und Besucher.In der Gärtnerei Jirku in Waidhofen findet man bereits eine große Vielfalt an Blühpflanzen, Kräutern, Sträuchern und natürlich auch den notwendigen Materialien um seinen Garten zu einer traumhaften Oase der Erholung zu machen. Mit schönen liebevoll gestalteten Dekoartikel kann man seinen Garten oder Balkon noch das Tüpfchen auf das i setzen.Wer Qualität und fachliche Beratung schätzt ist bei den heimischen Gärtnereibetrieben, wie der Gärtnerei Jirku, in guten Händen. Andrea Tüchler, Tanja Celovic und Tanja Großler stehen den Kunden gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.