Tag der offenen Tür bei Eibetex

22.09.2018, 10:16 Uhr

Der sozialökonomische Betrieb Eibetex veranstaltete einen Tag der offenen Tür und stellte die zahlreichen Angebote und Dienstleistungen in den Werkstätten vor.

WAIDHOFEN. Eibetex unterstützt Langzeitbeschäftigungslose sowohl fachlich als auch persönlichkeitsbildend und gibt Hilfestellungen bei Alltagsproblemen. Hauptaufgabe des gemeinnützigen Vereines ist die soziale und berufliche Förderung von Personen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind.Beim Tag der offenen Tür konnten in der Bahnhofstraße die Textilwerkstatt mit Bügelservice, Holzwerkstatt und der Bereich Landschaftspflege besichtigt werden. Am zweiten Standort in der Böhmgasse konnte das Secondhand-Geschäft mit zahlreichen handgefertigten Taschen besucht werden. Eibetex hat sich zur Aufgabe gemacht, betroffenen arbeitslosen Personen Zugang zu einem Neueinstieg und Erfolg zu verschaffen.