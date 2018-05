Thaya hat „ausgezeichnet gebaut“

06.05.2018, 20:48 Uhr

Das Ordinationsgebäude erhielt für die Sanierung eine Plakette.

THAYA. Rund 30 Prozent des österreichischen Endenergieverbrauchs werden für die Beheizung und Kühlung von Gebäuden verbraucht. Auf Initiative von Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf werden daher besonders gut gebaute sowie sanierte Gebäude mit der Plakette „Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ ausgezeichnet. Das sanierte und modernisierte Ordinationsgebäude der Marktgemeinde Thaya erhielt diese Auszeichnung.

„In Niederösterreich gibt es viele gute Beispiele, wie ein Beitrag zur Energiewende geleistet werden kann. Energieeffiziente Maßnahmen beim Neubau oder der Sanierung zu setzen sind wesentlich, um die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Mit der Gebäudeplakette ‚Ausgezeichnet gebaut in NÖ‘ wollen wir das herausragende Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Gemeinden sichtbar machen“, erklärt Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf die Initiative.„Für Gemeinden ist es eine gute Investition in die Zukunft, ihre Gebäude energetisch optimiert zu errichten bzw. zu sanieren und zudem auch mit erneuerbaren Energien zu beheizen. Dies ist ein ganz konkreter Beitrag zum Klimaschutz und bringt auch den Vorteil von geringen Heizkosten für's Gemeindebudget“, begrüßt Bürgermeister Eduard Köck.„Die Plakette kennzeichnet Gemeindegebäude wie auch Ein- und Zweifamilienhäuser, die entweder energiesparend und klimaschonend erbaut oder thermisch saniert wurden. Hierfür müssen die Gebäude bestimmte Kriterien erfüllen, wie etwa eine gute Wärmedämmung oder das Heizen mit erneuerbaren Energieträgern“, erläutert Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. „Zu den Mindestkriterien gehören bei Einfamilienhäusern eine Energiekennzahl von (EKZ) ≤ 30 kWh/m²a beim Neubau und ≤ 100 kWh/m²a bei Sanierungen, sowie ein ökologisches Heizsystem. Gemeindegebäude müssen ebenso einem Kriterienkatalog entsprechen“, erklärt die Regionsleiterin der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich im Waldviertel, Elisabeth Wagner.„Wir haben unser Ordinationsgebäude mit viel Aufwand generalsaniert. Die Raumaufteilung wurde optimiert und die Bürgerbüros zusammengelegt, der Eingang wurde behindertengerecht ausgestaltet, die Fenster erneuert und die Fassade wärmegedämmt. Wir freuen uns sehr über die erhaltene Auszeichnung“, so Bürgermeister Eduard Köck.Ebenso wurde im Erdgeschoß eine Fußbodenheizung und eine Lüftungsanlage eingebaut sowie die Beleuchtung erneuert und energetisch optimiert, die neue E-Tankstelle vor dem Gebäude ergänzt optimal die PV Anlage am Dach.„Die Beheizung des Gebäudes erfolgt mit biogener Fernwärme, wobei mit einer Energiekennzahl von 32 kWh/m2a das Gebäude energetisch top ist und nur mehr wenig Heizenergie benötigt wird“, ergänzt Vizebürgermeister Franz Strohmer.