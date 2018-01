Übergabe der Funktion Stützpunktbetreuer First Responder Rotes Kreuz Dietmanns

05.01.2018, 16:02 Uhr

Nach über 15 Jahre an der Spitze eines gut ausgebildeten und motivierten Sanitäter-Team`s, wird es aber auch Zeit, für neue Ideen und Personen in der Leitung. Das geht aber nur dann, wenn es auch Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen und bereit für Führungsaufgaben sind. Ich freue mich daher, dass Simone Bicker mit 1. Jänner 2018 die Aufgabe des „Stützpunktbetreuers First Responder“ innerhalb des RK-Stützpunktes Dietmanns übernommen hat und somit die Leitung über die Einheit über hat. Simone Bicker hat die Qualifikation des Notfallsanitäters mit allg. Notfallkompetenz und ist bereits Funktionär an der Bezirksstelle. Somit erfolgte die Übergabe an eine Mitarbeiterin mit fachlicher und organisatorischer Qualifikation.Ich selbst möchte mich auch für die Zusammenarbeit im Einsatz sowie mit den unterschiedlichsten Personen und Organisation herzlich bedanken.Rückblickend macht es freilich stolz, was diese Einheit oftmalig geleistet hat. Größer ist jedoch die Freude, dass die First Responder weiter in den Einsatz gehen werden, motiviert sind und gemäß unseres Wahlspruches „Aus Liebe zum Menschen“ freiwillig und oft unbemerkt die hohen Anforderungen meistern werden.Im Bild: Simone Bicker und Bernd Wesely