Verein für Deutsche Schäferhunde feierte Erfolge

14.09.2018, 11:36 Uhr

Diego qualifizierte sich mit Herrchen Fabian Hauer für die Staatsmeisterschaten

GROSS SIEGHARTS. Vor kurzem kämpften die Mitglieder des Vereins für Deutsche Schäferhunde Fabian Hauer und seine beiden Rüden (Diego und Duke) sowie Ferry Gutlederer mit Hündin Abby bei den Breitensport-Staatsmeisterschaften am Gelände des SVÖ Trumau um Titel, Ruhm und Ehre.BSP ist eine 4-Kampfdisziplin bestehend aus drei Laufbewerben (Slalom, Hürden und Hindernis-Parcours), welche Hund und Herrchen/Frauchen immer gemeinsam zu absolvieren haben.

Im Slalom zeigte der zehn Jahre alte Rüde Diego seine volle Klasse. Der rutschige Boden wurde jedoch Fabian Hauer zum Verhängnis. Trotz einem Sturz erzielte er dennoch die drittbeste Zeit. Spannend war dann der Parcours. Der noch unerfahrene Duke kam mit der U-Form nicht gut zurecht und rutschte somit auf Platz 9 zurück. Diego zeigte, was in ihm steckt und brachte die zweitbeste Zeit nach Hause. Im Gesamtergebnis bedeutete dies für Duke Rang Sieben und für Diego den Sieg in der Aktivenklasse Herren B. Damit konnten sich der erfahrene Hund und sein Herrl Österreichsieger 2018 nennen und sich somit für die Staatsmeisterschaften qualifizieren.Im Staatsmeisterschaftsparcours ließ Diego leider das Fass aus. Durch hervorragende Laufzeiten konnte das eingespielte Duo dennoch den dritten Platz in der Gesamtwertung mit nach Hause nehmen. Dieses Ergebnis zählt neben den vier Landesmeistertiteln für Wien/NÖ/Burgenland zu den größten Erfolgen des Hund-Mensch-Teams.Ferry Gutlederer und Abby wurden mit zwei Fehlerpunkten Zweiter beim Österreichsieger-Lauf in der Seniorenklasse Herren B. Im Hürdenlauf brillierten die beiden und siegten. Da sie auch im Parcours Zweiter wurden, beendete das Team den Gesamtbewerb als Zweiter, konnte sich aber leider nicht für die Staatsmeisterschaftsbewerbe qualifizieren.