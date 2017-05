Waidhofen kürt die Sieger des Malwettbewerbs "Mein Sommer in Waidhofen"

11.05.2017, 12:30 Uhr

Miriam Müller, Diana Kaufmann und Ahmadreza Hussaini wurden von der Jury gezogen und können sich über eine Familiensaison-Karte für das Freizeitzentrum Waidhofen freuen. Als kleine Überraschung erhielten die kleinen Künstler ihr Siegerbild auf Leinwand zum mit nach Hause nehmen.

Kinder im Alter von 2,5 bis 10 Jahren wurden von der Stadtgemeinde aufgerufen im Zuge des Malwettbewerbes zu zeichnen, worauf sie sich in diesem Sommer in Waidhofen an der Thaya freuen. Die Einteilung erfolgte in drei Alterskategorien.Aufgrund der Vielzahl an schönen Zeichnungen entschieden sich die Jurymitglieder Künstlerin Lydia Dürr, Bürgermeister Robert Altschach, Melitta Biedermann, Stadtamtsdirektor Rudolf Polt und Ulrike Zach keine Wertung vorzunehmen und ließen das Glück entschieden. Von allen 195 Zeichnungen wurde pro Alterskategorie ein Sieger gezogen.Bürgermeister Robert Altschach: „Jedes Kind hat sein Bestes gegeben und viel Fleiß und Mühe in seine kleinen Kunstwerke gesteckt. Wir konnten hier unmöglich einen klaren Sieger festlegen. So überließen wir die Entscheidung dem Glücklos.“„Ein großes Dankeschön an alle Kinder, die mitgemacht haben. Ihr habt uns mit euren wunderschönen Bildern begeistert“, so die Jurymitglieder.