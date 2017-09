Wallfahrt nach Tschechien

Groß-Siegharts: Schlossplatz |

GROSS SIEGHARTS. Am Sonntag den 8. Oktober 2017 um 7:45 Uhr ist die Abfahrt in Groß-Siegharts beim Schlossplatz. Zusteigmöglichkeiten sind Oberndorf-Weikertschlag/Thaya bei Raabs um 7:15 Uhr. Um 7:25 Uhr in Karlstein, um 7:30 Uhr in Wienings. Ab 7:35 Uhr in Waldreichs und um 7:40 Uhr kann man in Dietmanns einsteigen. Der Preis beträgt 40 Euro für Fahrt, Mittagessen werden verlangt. Es gibt Schweinsbraten oder Schnitzel inklusive ein Getränk und Kaffee und Kuchen. Eintritt mit Führung in Burg Nove Hrady/Gratzen Programm: - 10:15 Uhr Ankunft in Dobra Voda – Wallfahrtskirche Brünnl. Um 10:30 Führung in der Wallfahrtskircheund um 11:00 Heilige Messe mit Pfarrer Pichler. Ab 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Mittagessen in Hojna Voda. Anschließend um 14:30 Uhr bis 15:30 Führung in Klosterkirche und Kloster Nove Hrady/Gratzen. Dann um 16:05 Uhr bit 17:00 ist die Burgführung in Gratzen. Um 17:30 Uhr Andacht in Klosterkirche ebenfalls mit Pfarrer Pichler. Um zirka 19:00 Uhr ist der Abschluss in der „Waldschenke“. Maximal zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr ist die Ankunft in Groß-Siegharts. Anmeldungen ab sofort im Pfarramt Groß Siegharts während den Kanzleistunden.