Wandertag des Hundeclubs Schrems

25.09.2018, 07:19 Uhr

Herbstzeit ist Wanderzeit. - Daher lud der Hundeclub zu seiner traditionellen Wanderung für Zwei- und Vierbeiner ein.

SCHREMS - Bereits zum vierzehnten Mal veranstaltete der Hundeclub Schrems am 23. September eine Herbstwanderung für Mitglieder und Hundesportfreunde. Die diesjährige Wanderroute führte die Teilnehmer bei wechselhaftem Herbstwetter von der Hundesportanlage in Kottinghörmanns zur Himmelsleiter im Naturpark Hochmoor Schrems und über die Schleifmühle wieder zurück. Bei der Himmelsleiter wurde eine kurze Rast eingelegt, bei der es eine Labung für alle zwei- und vierbeinigen Wanderfreunde gab. In der wunderschönen Umgebung des Naturparks entstand auch das Erinnerungsfoto. Mit einem Ausklang in der HC-Kantine fand der Wandertag ein gemütliches Ende.