Groß-Siegharts: Vereinshaus |

GROSS SIEGHARTS. Unter dem Titel „Yesterday - Eine 60er Revue“ lädt der Gesangs-, Musik- und Theaterverein Groß-Siegharts neuerlich zu einem Konzert mit Evergreens aus den 60er Jahren ein. Dabei nimmt der Chor die Zeit der großen Gegensätze auf´s Korn, wie etwa Rocco Granata und die Rolling Stones, Conny Francis und die Beatles. So wird etwa eine urlaubende Familie in Jesolo von vagabundierenden Hippies gestört oder ein Heinz Conrads-Fernsehzimmer in einen Haschischtempel verwandelt.

Das Publikum kann sich also nicht nur auf altbekannte Hits gefasst machen, sondern auch auf Sketches, die sicher kein Auge trocken bleiben lassen!

Datum: Freitag, der 12. und Samstag der 13. Mai, jeweils um 20 Uhr, im Vereinshaus Groß-Siegharts.

Karten im Vorverkauf bei der Sparkasse Groß-Siegharts.