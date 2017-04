Polit-Hoppala wurde repariert: Feuerwehr kommt doch zu ihrem Geld

27.04.2017, 10:31 Uhr

Versprochene 45.000 Euro für Wechselladefahrzeug werden überwiesen

WAIDHOFEN. Es war der Lacher der vergangenen Wochen an den Stammtischen Waidhofens: Durch eine Abstimmungs-Panne musste die Feuerwehr Waidhofen auf versprochene 45.000 Euro warten. Die Florianis fanden das Hoppala zwar wenig lustig, können jetzt aber aufatmen: sie kommen doch noch zu ihrem Geld.Der Gemeinderat musste in der Vorwoche einspringen und das Ergebnis einer Ausschuss-Sitzung reparieren. Wie die Bezirksblätter berichteten hätte der Ausschuss Anfang April die zweite Rate für das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr genehmigen sollen. 60.000 Euro hatte die Stadt bereits im Vorjahr bezahlt. Nachdem der Ausschuss aber unterbesetzt war und sich noch dazu zwei der vier Teilnehmer der Stimme enthielten, galt der Antrag als abgelehnt - und die Feuerwehr schaute durch die Finger, obwohl ihr das Geld zugesagt worden war und die Gemeinde sogar ein Miteigentum an dem Fahrzeug hat.

"Missverständnisse"

Am Mittwoch schließlich wurde die Panne schließlich einstimmig im Gemeinderat ausgebügelt. Laut Stadtrat Martin Litschauer (IG Waidhofen) habe es im Vorfeld "Missverständnisse" über die Förderung gegeben. Bürgermeister Robert Altschach wollte die Angelegenheit nicht weiter kommentieren und meinte nur, es sei unerfreulich, dass Details einer nicht öffentlichen Sitzung publik wurden.