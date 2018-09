Richard Damberger ist neuer Pächter für Stadtsaal und Sporthalle

07.09.2018, 00:00 Uhr

Blitzaktion: Nach Absage Zwieselbauers übernimmt der Karlsteiner Caterer und Gastronom Stadtsaal und Sporthalle.

WAIDHOFEN. Es war ein schwerer Rückschlag: Eigentlich war mit dem St. Pöltner Gastronomen Christian Zwieselbauer ein neuer Pächter gefunden. Der Vertrag hätte diese Woche unterzeichnet werden sollen, doch kurz vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung sagte Zwieselbauer ab. Kurz bevor die Veranstaltungs-Saison mit den Schulbällen, Konzerten und Kabarettveranstaltungen richtig Fahrt aufnimmt, befand sich die Stadtgemeinde also unter Druck schnell einen neuen Pächter finden zu müssen.



Das Scheitern der Verhandlungen und die Identität des neuen Pächters wollte man vergangene Woche noch geheim halten, indem man die Diskussion über den Vertrag in den nicht öffentlichen Teil des Gemeinderates verschob.Am Donnerstag wurde eine Einigung erzielt, wie aus dem Posting von Richard Dambergers Firmen-Seite "Genuss for You" auf Facebook und einer Aussendung der Stadtgemeinde hervorgeht."Mit diesem Ergebnis ist sichergestellt, dass auch alle geplanten Veranstaltungen im Stadtsaal und in der Sporthalle planmäßig abgewickelt werden können. Sämtliche Veranstalter werden von der Stadtgemeinde kontaktiert und die weitere Vorgangsweise besprochen“, so Bürgermeister Robert Altschach.Insgesamt geht es um den Betrieb eines Restaurants, einer Halle für etwa 2.000 Gäste, drei Sälen mit zusammen über 500 Plätzen. Dazu kommen noch drei Tennisplätze und eine Kegelbahn