Schleritzko bei Waldviertel-Autobahn gesprächsbereit

11.05.2017, 11:03 Uhr

Er werde sich der Idee nicht verschließen, so der Verkehrslandesrat. Androsch hofft auf baldige Pläne.

"Verschließe mich nicht der Idee"

WALDVIERTEL. Im Rahmen seiner ersten Pressekonferenz nährte der neue Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko die Hoffnung vieler auf eine Waldviertel Autobahn.Besonders wichtig sei ihm als Waldviertler auch das Waldviertel-Paket, so der neue Landesrat. Es gebe hier die Achse Wien – Stockerau – Horn – Gmünd und die Achse Krems – Zwettl – Vitis, insgesamt würden hier 140 Millionen Euro investiert werden. Zusätzlich werden 40 Millionen Euro in weitere Straßenbauprojekte im Waldviertel investiert. Man müsse insbesondere darauf achten, welche Bedürfnisse die Region habe. Der Idee einer Waldviertel-Autobahn verschließe er sich nicht, man müsse hier aber die Region hören – nicht nur die lautesten Stimmen, sondern möglichst viele, so Schleritzko.

Dieser Sinneswandel in der ÖVP - bisher hatte man eine "Schneise" durch das Waldviertel abgelehnt, lässt seinen Regierungskollegen Landesrat Maurice Androsch (SPÖ) auf die kommenden Gespräch zum Verkehr im Waldviertel hoffen. Der Bau einer hochrangigen, mehrspurigen Verkehrsanbindung ins Waldviertel sei eine langjährige Forderung der SPÖ, so Androsch.„Seine jüngste Aussage gibt der ganzen Region Hoffnung. Nach jahrzehntelangem Stillstand in dieser Frage muss die Gunst der Stunde genutzt und die Chance beim Schopf gepackt werden“, fordert Androsch, sich rasch gemeinsam an einen Tisch zu setzen.Städte und Gemeinden entlang von leistungsfähigen Verkehrsachsen sind kaum bis gar nicht von Abwanderung betroffen und als Standort für Unternehmensansiedelungen attraktiv, wie aktuelle Zahlen der Statistik Austria belegen. "Für das Waldviertel wurde jedoch in der Vergangenheit verabsäumt, rechtzeitig nach dem Fall des Eisernen Vorhangs leistungsfähige Anbindungen in die Zentralräume zu schaffen. Das Waldviertel braucht attraktive Verkehrswege, die Hand in Hand mit einer echten Wirtschafts- und Ausbildungsoffensive gehen müssen. Die Region selbst hat viel Potenzial. Ohne entsprechender wirtschaftlicher Entwicklung und dem Ausbau der Standortqualität wird dieses aber schwer zu heben sein“, so Androsch.