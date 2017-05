Airlebnistag: Hautnah in die Welt der Fliegerei schnuppern

DOBERSBERG. Fragt man begeisterte Piloten ist Fliegen die ultimative Freiheit. Genau diese dürfen die Besucher am Airlebnistag am Flugplatz Dobersberg am 20. Mai 2017 von 10 bis 18 Uhr miterleben. Natürlich gibt es wieder die Gelegenheit in einem Segel- oder Motorflugzeug mitzufliegen, einen Rundflug über die Region zu machen oder mit dem Piloten das eine oder andere Kunststück auszuprobieren.Am Nachmittag, ab etwa 13.30 Uhr, beweisen dann die Waldviertler Piloten ihr Können und zeigen atemberaubende Kunstflüge. Mit einer Boeing Stearman ist auch ein klassischer Doppeldecker, der als Schulflugzeug benutzt wird, am Platz und in der Luft.

Angehende Piloten dürfen sich natürlich über die Kunst des Fliegens und die Ausbildung informieren. "Uns geht es darum den Menschen den Flugsport näherzubringen", so Schriftführer Markus Pollmann, der den diesjährigen Airlebnistag organisiert.