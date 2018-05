Bewegungs-Champion: So fit sind unsere Schulklassen

03.05.2018, 08:52 Uhr

Dieses Projekt richtet sich an SchülerInnen von 6 – 12 Jahren, mit dem Ziel diese für Bewegung und Sport zu begeistern. Bei einem spielerischen Fünfkampf werden die sportmotorischen Grundfähigkeiten getestet. Beim Finalevent am 27. Juni in St. Pölten wird dann der „Bewegungs-Champion“ gekürt. Die Teilnahme ist kostenlos.Nähere Infos zum Bewegungsevent finden Sie unter www.bewegungs-champion.at.