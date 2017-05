Ein neuer Sheriff ist unterwegs

09.05.2017, 15:17 Uhr

Am 29. April erfolgte in Maissau, bei den NÖ Landesmeisterschaften im Duathlon, der erste Kampfrichter-Einsatz für ihn. Beim "check in" wurden die Fahrräder kontrolliert und beim Wettbewerb selbst war er zur Kontrolle des Radsplits am Motorrad eingesetzt.Beim ersten Einsatz gab es von Gregor nur Verwarnungen. Da sehr fair gefahren wurde, musste niemand disqualifiziert werden.