Joachim Krebs stemmt sich mit 165 Kilo zum Staatsmeister

10.05.2017, 09:03 Uhr

Der beste Bankdrücker Österreichs kommt aus Ludweis

LUDWEIS. Erneut erreichte Joachim Krebs aus Ludweis bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften im Bankdrücken in Bruck an der Leitha den 1. Platz.Ein Jahr nach seinem unfreiwilligen Aussetzen wegen einer Erkrankung ist Joachim wieder an der Spitze der Bankdrückerelite der World United Amateur Powerlifting (WUAP) in Österreich angekommen.Mit 165 kg ist er zwar noch nicht an seine Höchstleistung herangekommen, jedoch für diesen frühen Wettkampftermin war das eine Topleistung. Bis zum Saisonende bei der Weltmeisterschaft will er noch ein paar Kilo mehr auf seine Hantelstange laden.Im Juni geht es zur Europameisterschaft nach Telfs/Tirol und im Oktober zur Weltmeisterschaft nach Prag, dort wird man sehen, ob er sein Ziel erreichen wird.