One Year to the Worlds 2017

23.07.2017, 21:29 Uhr

Staatsmeisterschaft und Nacht der Ballons

GROSS SIEGHARTS - (wak) In etwa 40 Teams, großteils aus Österreich, aber auch aus 12 weiteren Nationen werden versuchen, bei den 36. Austrian Open Nationals in der Zeit vom 11. bis 15. August 2017den Meistertitel der Heißluftballonfahrt zu erreichen. Das Event ist die Vorbereitungsveranstaltung für die Heißluftballon Weltmeisterschaft 2018. Es wird die offene Österreichische Staatsmeisterschaft und die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Heißluftballonfahren austragen. Auch der neue Ballon des 1. Waldviertler Ballonfahrerclubs wird mit Fly In am Tennisplatz in Groß Siegharts das erste Mal in Betrieb genommen. Ein weiteres Highlight wird die Nacht der Ballone am 14. August mit bis zu 40 Ballone am Nachthimmel sein. Als offizielles Ende gilt die Siegerehrung am 15. August 2017.