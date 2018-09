Saisonstart für die Jugend der Handball-Clubs Waidhofen/Thaya

24.09.2018, 17:07 Uhr

Am 30. September kommt die Kampfmannschaft gegen Korneuburg zum Einsatz und hofft auf einen Sieg

WAIDHOFEN/THAYA - Nach einer tollen Vorbereitung konnten die Jugendmannschaften des Handball-Clubs Waidhofen am vergangenen Wochenende durchaus positiv in die neue Saison starten. In Horn empfingen U11 und U14 die Gäste aus St. Pölten."Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaften, beide konnten sich im Vergleich zum Vorjahr enorm steigern!", rekapituliert Manfred Schinko. Leider musste sich die U14 den starken St. Pöltnern am Ende geschlagen geben, im nächsten Spiel am 30.9. um 16:30 in Horn können die Burschen gegen die Spielgemeinschaft Krems/Langenlois wieder zeigen, was in ihnen steckt!

Ein Sensationssieg gelang der neu formierten U11 um Schlüsselspieler Leonhard Waldmann! Im ersten Match, das die Mannschaft in dieser Zusammensetzung absolvierte, wurden die gleichaltrigen St. Pöltener in einer spannenden Schlussphase 19:18 geschlagen. Der nächste Gegner lautet UHC Raika Gänserndorf, und wird ebenfalls am 30.9. in Horn empfangen. Spielbeginn ist 15:20 Uhr.Die Jugend ist natürlich immer auf der Sucher nach weiterer Verstärkung, nicht nur auf der Tribüne, sondern auch in den Mannschaften! Interessierte sind auf jedem Training willkommen, aktuelle Trainingszeiten findet man unter: www.uhcwaidhofen.atAm 30.9. kommt es auch endlich zum langersehnten Saisonauftakt der Waidhofner Kampfmannschaft! Nach einer intensiven Vorbereitung, sowie den ersten absolvierten Testspielen werden um 18:00 in Horn die Gäste aus Korneuburg empfangen. Mit verstärktem Kader (Stephan Schlager, Moritz Ableidinger, Michael Schraml, Sebastian Wühl, Zeno Eggenweber und Clemens Kerschner sind aus der Jugend in die Männerliga aufgestiegen) ist die Mannschaft heiß auf das erste Spiel! Mit zahlreicher Unterstützung von der Tribüne ist dieser Sieg mehr als greifbar!