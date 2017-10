Spannung bei der Herbstrally Dobersberg garantiert

07.10.2017, 17:00 Uhr

Starke Konkurrenz für unsere Waldviertler Team am Start

- (wak) Spannend wird mit Sicherheit die Herbstrallye in Dobersberg am kommenden Wochenende. Mit am Start sind natürlich wieder die Lokalmatadoreauf ihrem Mitsubishi Lancer Evo VII undmit ihrem Citroen DS3 R3T. Sie werden auch hier wieder Vollgas geben und trotz starker Konkurrenz vorne mitmischen.

66 Teams haben bereits ihre Nennung abgegeben. Im der ART steht Gerald Rigler als Champion 2017 schon fest. Harte Kämpfe um den ART Vizemeister sind aber zu erwarten.Ein Augen- und Ohrenschmaus für die BesucherInnen wird sicher der Tscheche Radoslav Nespor mit seinem schnellen Porsche997 GT3 sein. Ebenso haben 12 historische Rallyewagen genannt. Für die Zuschauer interessant wird sicher auch die 9. Sonderprüfung am Dynamit Offroad Park ab 18 Uhr, wo dann auch später die Siegerehrung stattfinden wird. Servicepark ist wieder in Waldkirchen.Mit Roman Mühlberger, Johann Ringl,Dieter Rameder, Michael Schmiedtmayer und Christoph Schmudermayer steht ein Quintett an der Spitze des Organisationsteams, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Symbiose zwischen Teilnehmern, Fans, der Bevölkerung und den Wirtschaftstreibenden der Region herzustellen.