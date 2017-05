Tischtennis 2. Landesliga A - Meistertitel für Waidhofen an der Thaya 1

01.05.2017, 19:48 Uhr

Für die Waidhofener Tischtennis-Spieler endete die Meisterschaft nur teilweise den Erwartungen entsprechend.

Waidhofen/Thaya - In Tischtennis stand die letzte Meisterschaftsrunde auf dem Programm und brachte für Waidhofen ein tolles Ergebnis.2. Landesliga A:Meistertitel für Waidhofen an der Thaya 1Oberliga D:Waidhofen an der Thaya 2 gegen Horn 1: Ergebnis: 0:7 (Waidhofen an der Thaya ist zu diesem Spiel nicht angetreten.)Unterliga Nord: Zwettl 1 gegen Waidhofen an der Thaya 3: Ergebnis: 5:5Nicht nach den Erwartungen verlief die Begegnung zwischen Waidhofen an der Thaya 3 und Zwettl 1, zumal die Herbstrunde klar von Waidhofen an der Thaya gewonnen wurde. Gerhard Schmid siegte überzeugend gegen alle drei EinzelspielerJohannesGrötzl, Gabriel Grünstäudl und Markus Koppensteiner. Nicht zurecht fand sich Thomas Prager in seinen Einzelspielen, aber auch Gerhard Dollenksy konnte nur gegen Gabriel Grünstäudl punkten. Das Doppel blieb in Waidhofner Hand und wurde von Schmid/Dollensky gegenGrötzl/Grünstäudl gewonnen.

1. Klasse Nord:Waidhofen an der Thaya 4 gegen SG Weitra/Langschlag 3: Ergebnis: 6:3Die dritte Mannschaft der SG Weitra/Langschlag ist nicht mit der stärksten Besetzung nach Waidhofen an der Thaya angereist, da eine Reihungsänderung in der Tabelle nicht zu erwarten war und gabder Nachwuchsspielerin Marlene Wenigwieserdie Chance Erfahrungen zu sammeln. Damit hatte Waidhofen an der Thaya die Möglichkeit einen Sieg zu landen und diese wurde genutzt.Gegen den Routinier Karl Schwarzinger sen. war wie so oft auch diesmal kein Kraut gewachsen und die vierte Mannschaft unterlag geschlossen mit Harald Reifschneider, Rudolf Schneider und Gerhard Streicher. Im Gegenzug konnte Waidhofen an der Thaya 4 alle drei Einzelspiele gegen die Nachwuchsspielerin Marlene Wenigwieser für sich verbuchen. Weitere Einzelsiege erzielten Harald Reifschneider und Rudolf Schneider gegen Manfred Bauer. Mit dem Doppelsieg von Reifschneider/Schneider gegen Schwarzinger/Bauer sicherten sich die Waidhofner den Sieg als auch die Gesamtwertung in der Doppelrangliste.Waidhofen an der Thaya 5: spielfreie Runde2. Klasse Nord:Nachtragsspiel: Waidhofen an der Thaya 6 gegen Horn 5: Ergebnis: 6:2In diesem Nachtragsspiel erkämpfte Waidhofen an der Thaya 6 über Horn 6 einen Sieg. Erfreulich ist dieser Sieg, weil sich die Mannschaft gegenüber dem Herbstdurchgang nach einem Remis verbessern konnte. So rang Raphael Mödlagl die Spieler Bernhard Tuller, Ernst Teng und Erich Köpf deutlich nieder; ebenso Maximilian Dobesberger die Spieler Ernst Teng und Erich Köpf. Nicht durchsetzen konnte sich diesmal Oscar Reynolds gegen Bernhard Tuller und Erich Köpf. Das Doppelspiel ging an Waidhofen an der Thaya mit Mödlagl/Dobesbergergegen Tuller/Teng.Waidhofen an der Thaya 6 gegen Horn 7: Ergebnis: 4:6Zu diesem Ergebnis trug wesentlich Raphael Mödlagl bei, indem er alle seine Einzelspiele gegen Devrim Tokat, Niklas Spitaler und Hamdija Duric klar gewann. Obwohl Oscar Reynolds im Herbst zwei Einzelspiele gewann, konnte er diesen Erfolg nicht wiederholen. Auch Maximilian Dobesberger gelang es nicht zu punkten. Beide verloren nach guten Chancen je ein Spiel im fünften Satz. Das Doppel mit Mödlagl/Reynolds gegen Tokat/Duric konnte in fünf Sätzen gewonnen werden.Abschließend bemerkt, endete die Meisterschaft für Waidhofen an der Thaya nur teilweise entsprechend den Erwartungen.Ein Halten der Mannschaft war in der 2. Landesliga A angestrebt. Entgegen der Annahme errang Waidhofen an der Thaya 1 mit Mathias Neuwirth, Kai Yi Chen und Moritz Stetina den Meistertitel.Die zweite Mannschaft mit Gerold Kornell, Roland Rubick und Jan Pomalis hatte etliche Runden lang Besetzungsprobleme. Das Ziel die Mannschaft in der Oberliga zu halten wurde leicht erreicht. Ein Spitzenplatz in der Tabelle wäre jedoch möglich gewesen.Auch die dritte Mannschaft in der Unterliga Nord hatte längere Zeit einen Spielerausfall zu verkraften. Das Ziel die Mannschaft zu halten gelang und ein Platz im Mittelfeldwurde erreicht.Das Ziel für die vierte Mannschaft aus der 1. Klasse nicht abzusteigen wurde erreicht und sie konnte sich von Runde zu Runde etwas steigern. Von der fünften Mannschaft in derselben Klasse wurde das Ziel nicht erreicht.Nachdem im Vorjahr der Meistertitel in der 2. Klasse Nord erreicht und auf den Aufstieg verzichtet wurde, wurde trotz Umstrukturierung der Gruppen erneut der Aufstieg in die nächste Klasse angepeilt. Dieses ehrgeizige Ziel wurde um einen Tabellenplatz verpasst.Bericht: Union Waidhofen an der Thaya, Sektion TischtennisVerfasser: Gerhard STREICHER