Woodquarter Speedies: Fabelhafte Leistung von Mensch und Hund

03.05.2017, 14:22 Uhr

Das Erfolgsduo, Fabian Hauer und "Diego", lief in der Klasse Herren 2, in der diesmal außergewöhnlich viele Läufer am Start standen. Mit einer hervorragenden Unterordnung (57 von 60 Punkten), legten die beiden den Grundstein für den späteren Gesamterfolg. Die Laufbewerbe absolvierten sie in gewohnt schneller Manier. Wie im Vorjahr lieferten sich Hauer und "Diego" mit Mathias Körmer und seinem Border Collie "Anik" einen erbitterten Kampf um Platz eins, aus dem der Dietmannser schließlich als Sieger hervorging.

Corina Schäfer und ihr junger Kooikerhondje "Chili" traten erstmals in der Klasse Damen 2 an. Nach einer durchwachsenen Unterordnung und einem kleinen Fehler im Hindernislauf, gaben die beiden im Slalom alles und konnten sich auf den 7. Platz vorkämpfen.Besonders lustig gestaltete sich der Combination Speed Cup. Sechzig Teilnehmer stellten sich der Herausforderung. In der Sektion 1 lief Tierärztin Silke Mlejnek mit "Josy". Sektion 2 bestritt Fabian Hauer mit der jungen Nachwuchshoffnung Kelpie "Duke" und in Sektion 3 stand Corina Schäfer mit Routinier "Lucy" am Start. Letztendlich landeten die "Woodquarter Speedies" auf Platz 19.Auch im Begleithundesport hat die Turniersaison mit einem tollen Erfolg begonnen. Elfriede Sturczer und ihr Rüde "Merlin" aus dem Hause Gryffindor, standen bei der BGH Landesmeisterschaft Wien/NÖ am Start. Das Duo gewann in der BGH 2 mit 94 Punkten und darf sich damit Landesmeister nennen.