Durchstarter: Alexander Kainz ist der Profi im Metallbau

01.05.2017, 00:00 Uhr

Der Dobersberger machte sich im Anlagen- und Maschinenbau selbstständig - sein reicher Erfahrungsschatz und der Wunsch nach Selbstständigkeit halfen enorm.

Mit dem Geschäftsleben hatte ich bereits in meiner Kindheit zu tun da es in der Familie zwei Unternehmen gibt die von meinen Großeltern gegründet wurden,somit war unternehmerisches Denken für mich kein Fremdwort und ich hatte sehr bald das Ziel vor Augen ein eigenes Unternehmen zu gründen.Nach dem ich ca. 15 Jahre in meiner Branche tätig war und Erfahrungen bzw. Kontakte in den verschiedensten Bereichen sammeln konnte war für mich der richtige Zeitpunkt gekommen um mein Unternehmen zu gründen.

Für mich ist ein Traum wahr geworden und ich freue mich jeden Tag auf neue Herausforderungen. Es ist bis jetzt eigentlich fast alles so verlaufen wie ich es mir vorgenommen habe und das macht mich natürlich stolz.Unser Betrieb ist in der Metallbranche tätig und unterteilt sich in drei Sparten. Maschinenbau, Anlagenbau und allgemeiner Metallbau.Der Maschinen- und Anlagenbau bezieht sich auf Produktionsbetriebe vor allem im Hygienebereich wo wir Fördertechnik, Rohrleitungsbau, Abfüll-/Dosiertechnik, Waschanlagen und vieles mehr anbieten können. Im allgemeinen Metallbau fertigen wir verschiedenste Edelstahl-/Stahlkonstruktionen wie zum Beispiel Geländer, Stiegen, Zäune, Tore und Überdachungen.Sie möchten sich auch selbstständig machen? Information und Beratung erhalten Sie unter anderem beim Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich. aus dem Bezirk sowie auch alle Durchstarter aus ganz Niederösterreich finden Sie hier: