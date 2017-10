Durchstarter: Edgar Eichler ist der Profi für Wärmepumpen

11.10.2017, 12:13 Uhr

Der Waidhofner startet aber nicht nur mit Heizungen durch

Seit dem ich in der Heizungs- und Elektrobranche tätig bin – gut 20 Jahre – bin ich im Angestelltenverhältnis nur „selbständig“ unterwegs gewesen. Nach Ablegung von Konzessionsprüfungen und Befähigungen habe ich den Schritt in die Eigenständigkeit gewagt.Das Gefühl ausschließlich für sich selbst tätig zu sein ist wunderbar, man weiß am Abend was man gemacht hat - oder eben nicht.Vertrieb und Einbau von Heizungswärmepumpen und elektrische Erneuerung des Zählerkastens. Vertrieb von mhs Montagesystemen. Planung und Auslegung von kältetechnischen Anlagen sowie Hydrauliken

Sie möchten sich auch selbstständig machen? Information und Beratung erhalten Sie unter anderem beim Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Alle bereits vorgestellten Durchstarter aus dem Bezirk sowie auch alle Durchstarter aus ganz Niederösterreich finden Sie hier: