Test-Fuchs gründet Niederlassung in den USA

27.04.2017, 12:10 Uhr

Luft- und Raumfahrtunternehmen empfing Gäste aus Cleveland

GROSS SIEGHARTS. Im Februar 2017 hat das Groß Sieghartser High-Tech Unternehmen Test-Fuchs den Sprung über den Atlantik gewagt und in Cleveland, Ohio ein Tochterunternehmen gegründet. „ Der Schritt in die USA war für die Zukunft schon länger geplant“, sagt Firmeninhaber Volker Fuchs. „Durch für uns sehr günstige Entwicklungen in der Branche war heuer im Februar der ideale Zeitpunkt zu handeln“. In den folgenden Monaten wurden schon die ersten Mitarbeiter in Cleveland engagiert, die selbstverständlich ins Waldviertel kamen, um ihr „Headquarter“ kennen zu lernen und sich die Arbeitsweise des Unternehmens anzueignen. Bis nächstes Jahr soll der Standort in Cleveland bis zu 20 Mitarbeiter haben.

Cleveland am Ufer der Großen Seen ist ein wichtiger Ort was die amerikanische Flugzeugindustrie betrifft. „Die Test-Fuchs Niederlassung dort ist ein Service- und Produktionsbetrieb für unsere Kunden in den USA und Lateinamerika, die in den vergangenen Jahren immer mehr geworden sind. Die positive Entwicklung unserer Geschäfte in Amerika hat ein amerikanisches Tochterunternehmen notwendig und möglich gemacht“, meint Volker Fuchs.