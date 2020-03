ST. GEORGEN/KLAUS. (HPK) Fleischesser und Veganer: Diese beiden Charaktere treffen beim Schwank "Jetzt hamma den Salat" aufeinander und sorgen für köstliche Unterhaltung. Was bei den Darstellern der Landjugend St. Georgen/Klaus, wo die Leiter Jonas Spreitzer und Patricia Ritt die Fäden ziehen, abseits der Bühne am liebsten aufs Teller kommt, das war ihnen kurz vor Vorstellungsbeginn zu entlocken: "Alles, was gut ist", so Maria Sonnleitner, die wie auch Markus Großbichler besonders auf Regionalität wertlegt. Wie in seiner Rolle zeigt sich Reinhard Asanger auch im privaten Rahmen "eher fleischlastig". Für Hausmannskost steht Christian Mühlwanger schon mal selbst am Herd: "Die Klassiker sind das Schnitzerl und der Schweinsbraten." Quer durch die Bank isst Marina Fuchslueger alles gerne: "Aber mei Lieblingsspeis is a Gsöchts!"