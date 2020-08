Die kommissionelle Überprüfung der Revision des Gefahrenzonenplanes Waidhofen an der Ybbs konnte erfolgreich abgewickelt werden.

WAIDHOFEN/YBBS. Die Revision wurde notwendig, da in den letzten Jahren im Rahmen einer Kompetenzbereinigung die Unterlaufstrecken der großen Stadtbäche Waidhofenbach und Nellingbach von der Bundeswasserbauverwaltung übernommen wurden.

Für diese Gerinnestrecken lagen bis dato noch keine Gefahrenausweisungen vor.

Regulierte Bachabschnitte

Diese Bachabschnitte sind auch durchwegs reguliert und somit in der Lage, den Großteil der anfallenden Hochwässer abzuleiten. Daneben sind aus den letzten Jahrzehnten keine wesentlichen schadenverursachenden Hochwasserereignisse in diesen Bächen erinnerlich. Planverfasser Stephan Vollsinger von der Gebietsbauleitung bildete unterstützt mit modernster Simulationstechnologie und aktuellen mit der Landeshydrographie abgestimmten Hochwasserwerten dem gesetzlichen Auftrag folgend das Bemessungsereignis („HQ150“) für diese Gerinne ab.

Das führte dazu, dass Überlastfälle der Gerinne anzunehmen waren und somit Rote und insbesondere Gelbe Gefahrenzonen in den besiedelten Vorländern auszuweisen waren. Das Verständnis der Anrainer dafür war natürlich gering und somit gingen während der öffentlichen Auflage rund 130 Stellungnahmen zum Gefahrenzonenplan ein.

Diese wurden in einer zweitägigen Amtshandlung unter bewährt fachkundiger und effizienter Leitung von Andreas Pichler (BMLRT) abgehandelt. Viele Bedenken der betroffenen Bürgerinnen und Bürger konnten zumindest relativiert werden. Vizebürgermeister Mario Wührer und die Vertreter der Wildbachverbauung Sektionsleiter Christian Amberger und Gebietsbauleiter Eduard Kotzmaier betonten, dass es für die Zukunft eines umfassenden Planungsansatzes bedarf, um nachhaltig die Hochwassergefährdung im Stadtraum von Waidhofen an der Ybbs möglichst gering zu halten.