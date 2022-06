Bodenversiegelung und Leerstand: Aus grünem Wald wird allmählich ein Betondschungel.

BEZIRK. Stichworte: Leerstands-Management und Bodenversiegelung. "Für die Firmen ist es oft einfacher auf eine grüne Wiese zu bauen, als Leerstände zu nutzen. Und die Gemeinden sind auf die Kommunalsteuer angewiesen. Das setzt Bürgermeister unter Druck", so Grün-Politiker und Amstettens Vize-Ortschef Dominic Hörlezeder. "Ein Paradebeispiel für eine Lösung ist die WRA (Wirtschaftsraum Amstetten GmbH). Diese ist ein interkommunaler Zusammenschluss der Stadtgemeinde Amstetten und der 13 Umlandgemeinden. Ziel ist es, den Boden- und Ressourcenverbrauch gemeinsam zu reduzieren. Hier wird die Kommunalsteuer unter den Gemeinden aufgeteilt", so der Grün-Politiker. In den nächsten Jahren liegt der Fokus auf der Umsetzung des Quartier A in Amstetten. Am Gelände rund um Amstettens ehemalige Remise sollen auf rund 90.000 m² Arbeits- und Wohnwelten verbunden werden.

"Entsiegelung" und Bäume

Zubetonierte und asphaltierte Böden nehmen Regenwasser nicht mehr auf. Das führt bei Starkregen zu Problemen. Schwammstädte nehmen dieses Wasser auf. Mit Bäumen als Schattenspender sollten das Mikroklima der Stadt Waidhofen verbessert und kühle Schattenplätze geschaffen werden. "Hier stehen vielleicht drei Bäume, die darüber hinaus mit Kieselsteinen zugeschüttet wurden, und keine Wiesen. Hier von einer Schwammstadt zu sprechen, ist schon übertrieben. Auch die Verbauung der Schatzöd in Konradsheim ist aktuell ein großes Thema. Jedoch sehe ich in Waidhofen nicht das große Problem, es ist rundherum grün. Wir sind nicht Mödling", so Matthias Plankenbichler von den Grünen Waidhofen.



Boden als CO2-Speicher

Hermann Wagner ist Lehrer in der HAK Waidhofen. Seit er die Bodenausstellung in Waidhofen besucht hat, hat er sich näher mit dem Thema beschäftigt. Außerdem hat er die Klimaproteste in Waidhofen aktiv mitgestaltet: "Täglich werden 11,8 Hektar in Österreich versiegelt. Klimaforscher und Biologen sind sich mittlerweile einig, dass die Versiegelung des Bodens ein Maß angenommen hat, wo viele Arten nicht lebensfähig sind. Dabei bräuchte es lebendigen Boden: Zum einen für Kleinstlebewesen und Artenvielfalt, zum anderen als CO2-Speicher. Denn nicht nur die Pflanzen sorgen mit ihrer Photosynthese für den Abbau von CO2, auch Humus."