Caritas Pflege: 110.000 Stunden für Pflege und Betreuung in der Region Ybbstal im Jahr 2021

YBBSTAL. Die Caritas der Diözese St. Pölten leistete im Vorjahr knapp 200.000 Stunden professionelle mobile Pflege im westlichen Mostviertel, davon 110.000 Einsatzstunden in der Region Ybbstal. Mit der digitalen Pflegedokumentation setzte die Caritas als erste Pflegeorganisation einen Meilenstein in der Pflegequalität. Die größte Herausforderung bleibt der Pflegekräftemangel.

Auch im Jahr 2021 waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Hauskrankenpflege 365 Tage im Einsatz für die Gesundheit ihrer Kundinnen und Kunden - trotz der knappen Personalsituation, der zusätzlichen Belastung durch Schutzausrüstung und der persönlichen Betroffenheit, etwa durch Corona-Erkrankte in der Familie.

„Gerade in der Corona-Krise zeigte sich die Stärke der Caritas Pflegeteams. Ich danke unseren Einsatzleitungen und ihren Teams für das große Engagement, die Professionalität und den Zusammenhalt im Sinne der Nächstenliebe. Sie zeigen tagtäglich: Pflege ist ein schöner vielfältiger Beruf mit Jobgarantie“, betont Bereichsleiterin Karin Thallauer.

Alles digital

2021 erfolgte auch der Startschuss für die digitale Pflegedokumentation: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von Bürokratie entlastet und unsere Kundinnen und Kunden können individueller gepflegt und betreut werden. Heuer erfolgt die Ausrollung auf alle Caritas Sozialstationen“, hebt Pflegedienstleiterin Andrea Harm die Vorteile des neuen Systems hervor.

In den 8 Sozialstationen im westlichen Mostviertel haben die rund 230 Mitarbeiter*innen im Jahr 2021 1.150 ältere und pflegebedürftige Menschen versorgt. Davon leisteten in der Region Ybbstal die 117 Mitarbeiter*innen der 4 Sozialstationen Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen-Zell, Ybbstal (Kematen/Y.) und Ybbsitz insgesamt knapp 110.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 500 Kund*innen. Dafür wurden insgesamt über 800.000 gefahrene Kilometer zurückgelegt.

„Eine gute Balance zwischen Angebot und Nachfrage ist uns wichtig. Damit die Qualität der Pflege auf hohem Niveau und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und motiviert bleiben. Um die zukünftig steigende Nachfrage abdecken zu können, setzen wir auf die Höherqualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützen junge Menschen sowie Umsteigerinnen und Umsteiger, die einen Pflegeberuf ergreifen möchten“, betonen Regionalleiter Markus Lurger und Pflegeleiterin Birgit Rass. Die Caritas biete eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein gutes Betriebsklima, persönliche Aus- und Weiterbildungen und einen abwechslungsreichen Job in Wohnortnähe.



Die Leistungen der Caritas-Sozialstationen im Mostviertel 2021

Region Amstetten (NÖ West - Haag, St. Valentin - Haidershofen, Urltal - St. Peter in der Au, Amstetten)

4 Sozialstationen mit 113 Mitarbeiter*innen leisteten in Summe 90.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 640 Kund*innen. Dabei wurden über 830.000 km zurückgelegt.

Region Ybbstal (Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen-Zell, Ybbstal - Kematen an der Ybbs, Ybbsitz)

4 Sozialstationen mit 117 Mitarbeiter*innen leisteten in Summe 110.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 500 Kund*innen. Dabei wurden über 800.000 km zurückgelegt.

Bezirk Melk (Mank, Pöchlarn, Alpenvorland St. Leonhard a. Forst, Ybbsfeld - St. Martin am Ybbsfelde)

4 Sozialstationen mit 108 Mitarbeiter*innen leisteten in Summe 86.199 Einsatzstunden und betreuten dabei 541 Kund*innen. Dabei wurden knapp über 750.000 km zurückgelegt.

Bezirk Scheibbs (Purgstall, Kl. Erlauftal - Reinsberg, Scheibbs, Erlauftal - Wieselburg)

4 Sozialstationen mit 87 Mitarbeiter*innen leisteten in Summe 68.053 Einsatzstunden und betreuten dabei 469 Kund*innen. Dabei wurden beinahe 600.000 km zurückgelegt.