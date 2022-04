Im Ybbstal gibt es insgesamt 31.500 Hektar Wald. Dieser wird leicht mehr, hat aber mit Problemen zu kämpfen.

YBBSTAL. Natur und Erholungsraum für die Menschen. Der Wald hat einen hohen Stellenwert. Ein Großteil des Ybbstales besteht aus Bäumen. So steht es um das Ybbstaler Holz.

"Der Wald ist im Gebiet leicht mehr geworden. Es liegt allerdings im inneren Ybbstal schon eine sehr hohe Bewaldung vor, die kaum mehr gesteigert werden kann/soll.", erzählt Friedrich Hinterleitner, Leiter der Bezirksforstinspektion Amstetten. Dabei hat der Wald im Ybbstal nach wie vor mit einigen Problemen zu kämpfen: "Die Borkenkäfersituation hat sich in den letzten beiden Jahren im Bezirk etwas entspannt, da eher feuchte Sommer vorgelegen sind. In den Berglagen ist die Käferproblematik generell geringer. In den letzten Jahren ist hier aber überraschenderweise ein Anstieg zu verzeichnen gewesen."

Eschensterben

Seit rund 20 Jahren befindet sich das Falsche Weiße Stengelbecherchen, welches vermutlich aus Nordostasien eingeschleppt wurde, in Europa auf dem Vormarsch. "Dieser Pilz ist für das Eschensterben verantwortlich", erzählt Waidhofens Stadtförster Georg Brenn, der viel in den Waidhofner Wäldern unterwegs ist und alles genau unter die Lupe nimmt.

Die Menge an Wald in der Gemeinde Waidhofen vermindert sich leicht: "Der Wald wird aber etwas weniger, aufgrund von Siedlungsraum und landwirtschaftlichen Flächen." Auch die Gemeinde Waidhofen besitzt einen eigenen Wald - 420 Hektar.

