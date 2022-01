Die Waidhofner zieht es in wärmere Gefilde

WAIDHOFEN. Der Leichtathletik-Trainer Milan Eror nutzte heuer die Weihnachtsferien und begab sich mit zwei seiner Athleten in wärmere Gefilde – und zwar an die Algarve in Portugal. Zehn Tage lang wurde von Damjan Eror und Samuel Leitner hart an den Grundlagen für die kommende Saison gearbeitet. Beide starten ja eine Klasse höher als im vergangenen Jahr – Damjan in der Jugendklasse und Samuel in der Juniorenklasse. Ideales Wetter mit Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad am Atlantik und eine tolle Trainingsatmosphäre mit Kärntner Läufern erhöhten zusätzlich die Motivation. Ein weiterer Aufenthalt in Portugal ist für Anfang Februar geplant. Trainer Milan Eror: „Das Team bedankt sich bei Raimund Harreither und Sport Harreither für die Unterstützung." Eine ganz besondere Herausforderung suchte ein weiteres Teammitglied des Power-Laufteams: Denis Kronsteiner begab sich in den letzten Wochen nach Kenia, um dort in der Höhe von über 2.000 Metern zu trainieren. Er ist damit der erste Waidhofner Sportunion-Athlet, der sich im „Mutterland“ der Läufer mit afrikanischen Sportlern auf die Saison vorbereitet.