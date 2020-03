KEMATEN. In der Halle eines Gewerbebetriebs in Kematen dürfte es heute vormittag, im Bereich der Wasserstoffhärtung durch verpuffte Gase zu einer Brandentwicklung gekommen sein. Drei Arbeiter wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten und Landesklinikum Amstetten gebracht und konnten die Kliniken bereits wieder verlassen. Alle drei dürften bei dem Arbeitsunfall leichte Verletzungen erlitten haben.

Die Produktionsanlage / Wasserstofftanks wurde außer Betrieb genommen. An der Anlage dürfte geringer Sachschaden entstanden sein. Zur Brandursachenermittlung werden Ermittlungen durch den Bezirksbrandermittler geführt.