So läuft Kindergarteneinschreibung in den Landeskindergärten in Waidhofen für das Kindergartenjahr 2021/2022.



WAIDHOFEN/YBBS. Aufgrund der aktuellen Situation und der derzeit geltenden Bestimmungen können Kinder, die bis 01. März 2022 drei Jahre alt werden, derzeit nur online für den Kindergarten angemeldet werden. Das elektronische Datenblatt zur Online-Einschreibung ist auf der Website unter www.waidhofen.at/kindergaerten (Kindergarteneinschreibung - Datenblatt elektronisch ausfüllbar) zu finden. In Ausnahmefällen ist dieses Formular auch in den Kindergärten erhältlich.

Das ausgefüllte Formular ist direkt per E-Mail an den jeweiligen Wunschkindergarten zu schicken:

Sobald es die gesetzlichen Bestimmungen wieder erlauben, werden die Eltern vom Landeskindergarten zu einem Schnuppertag eingeladen. Bei diesem Termin sind folgende Dokumente mitzunehmen: Meldezettel, Mutter Kind Pass, Impfpass

Die Öffnungszeiten

Die Aufnahme erfolgt wie immer unter Berücksichtigung des Alters und der Berufstätigkeit der Eltern. Die NÖ Landeskindergärten in Waidhofen a/d Ybbs haben täglich bis 13.00 Uhr geöffnet, der NÖ Landeskindergarten II (Pocksteinerstraße) hält von 06.30–16.30 Uhr offen, der Landeskindergarten III (Vitzthumstraße) Montag bis Donnerstag von 06.30 bis 15.00 Uhr, Freitag von 06.30 bis 13.00 Uhr. Im Landeskindergarten II und III kann das Kind bei Bedarf zum Mittagessen angemeldet werden.